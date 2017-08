Bumblebee vanaf 2018 in bioscoop

Bumblebee is het gele karakter uit Transformers. De spin-off volgt op Transformers 5, die in juni in de bioscopen uitkwam. Vergeleken met zijn voorgangers doet Transformers 5: The Last Knight het minder goed met een voorlopige opbrengst van 128.8 miljoen dollar in de Verenigde Staten en bijna 570 miljoen dollar wereldwijd. De laatste twee titels Age of Extinction en Dark of the Moon brachten beide wereldwijd 1.1 miljard dollar op.

Bumblebee sluit aan op de Tranformers-films, maar zal wel een ietwat aangepast karakter krijgen. Zo heeft Paramount al laten weten dat het budget voor Bumblebee een stuk lager zal zijn dan voor de 'echte' Transformers-films.

Hoofdrollen in Bumblebee zijn onder meer voor Hailee Steinfeld, Pamela Adlon en John Cena. Het verhaal speelt zich af in 1987. Bumblebee wordt kapot en vol littekens gevonden op een schroothoop in een kleine Californische kuststad. Als de bijna 18-jarige Charlie (Steinfeld) de auto-robot-hybride laat opleven, komt ze erachter dat het geen gewone gele VW Kever is.