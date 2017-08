Nia Long krijgt vaste rol in NCIS: Los Angeles

Long krijgt volgens Deadline de rol van de nieuwe assistent-directeur Shay Mosely. Dat is de opvolger van het personage Owen Granger, die werd gespeeld door de in januari overleden acteur Miguel Ferrer.

"Het karakter is speciaal gecreëerd voor Nia zodat de serie kan profiteren van haar sterke punten en persoonlijkheid. We zijn enthousiast over de nieuwe kansen en dynamiek die ze met zich meebrengt", zegt producent R. Scott Gemill.

NCIS: Los Angeles is in Nederland te zien bij NET 5. Long is momenteel in Tanzania als ambassadrice van de Verenigde Naties om kindersterfte door malaria te voorkomen.