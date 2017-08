Acteur en toneelschrijver Sam Shepard (73) overleden

Dat meldt de familie van Shepard maandag, melden verschillende media zoals The New York Times.

De Amerikaan overleed donderdag in het bijzijn van zijn familie in zijn huis in de staat Kentucky. Hij leed aan de zenuwziekte ALS en stierf volgens zijn familie aan complicaties hiervan.

Shepard wordt gezien als een een belangrijke en invloedrijke acteur en toneelschrijver. Hij liet in zijn werk onder andere de 'donkere' kanten van het Amerikaanse familieleven zien, zoals in het toneelstuk Buried Child. Hiervoor won hij in 1979 een Pulitzer-prijs in de categorie drama. Ook True West en Fool for Love kregen Pulitzer-nominaties.

Films

Als acteur werd Shepard genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in de film The Right Stuff uit 1983. Hij speelde in tientallen andere films, zoals Black Hawk Down en Swordfish.

Shepard had een rol in de Netflix-serie Bloodline. Daarin speelde hij Robert Rayburn. Ook was hij te zien in de film Never Here, die onlangs nog het Filmfestival in Los Angeles opende.

De acteur laat drie kinderen achter.