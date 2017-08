Joanne Froggat hoopt op reünie voor Downton Abbey

De Britse actrice vertolkte de rol van huismeisje in de serie. Volgens Froggat ziet de hele cast een verfilming wel zitten. De 36-jarige actrice zei dat de acteurs niet weten waar ze aan toe zijn wat betreft de film. "In alle eerlijkheid, ik heb geen idee, ik heb absoluut geen idee. Er wordt over gepraat, maar er is nog niks gebeurd. We laten de beslissing maar een beetje over aan de goden", zei ze tegen Variety.

Sinds de serie in december 2015 ten einde liep zijn er geruchten over een nieuwe film waarin de hele cast van de show zou meespelen. Scriptschrijver van de serie, Julian Fellowes, onthulde eerder dit jaar dat er aan een script wordt gewerkt en er was een vaag plan om in 2018 te gaan opnemen. Michael Edelstein, directeur van NBC Universal International Studio, bevestigde dat deels door te zeggen dat er inderdaad aan een script gewerkt wordt maar dat de precieze plannen nog even in de wacht staan door de drukke agenda's van de cast.