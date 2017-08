Film over Björn Borg opent Filmfestival Toronto

Dit meldt The Hollywood Reporter.

Bij de wereldpremière van de film zijn hoofdrolspelers Shia LaBeouf en de Zweedse acteurs Sverrir Gudnason en Stellan Skarsgard aanwezig.

De film van de Deense regisseur Janus Metz Pedersen gaat over de aanloop naar de Wimbledonfinale tussen de twee tennisiconen Björn Borg (een rol van Sverrir Gudnason) en zijn rivaal John McEnroe (Shia LaBeouf) in 1980. Stellan Skarsgard speelt de rol van Lennart Bergelin, de coach van Björn Borg.

De opnames waren in Zweden, Londen, Monaco en New York. Borg/McEnroe gaat op 4 oktober in Nederland in première tijdens het Parool Film Fest in de FilmHallen in Amsterdam. Ook daar is Borg/McEnroe de openingsfilm.