Franse actrice Jeanne Moreau (89) overleden

Moreau was een van de bekendste Franse artiesten en is behalve als actrice ook als zangeres wereldberoemd geworden.

De actrice werd in 1928 in de Franse hoofdstad Parijs geboren als kind van een Franse vader en een Britse moeder. In 1948 debuteerde ze op het toneel op het festival van Avignon. Ze werd snel een ster op het toneel, maar op het witte doek schitterde ze pas na een haperend begin.



Zo weigerde ze make-up en vonden filmmakers haar uiterlijk hoe dan ook niet geschikt voor een filmster. Maar de regisseur Louis Malle dacht daar anders over. Zijn film Ascenseur pour l'Echafaud betekende de doorbraak van Moreau.

Nouvelle Vague

Dankzij deze film en haar hoofdrol in de film Les Amants werd Moreau beschouwd als een van de belangrijkste actrices van de Franse Nouvelle Vague. In 1961 was ze te zien in de succesvolle film Jules et Jim van François Truffaut. In 1968 maakte ze met dezelfde regisseur de film La mariée était en noir.

Gedurende de jaren zestig speelde de actrice in nog meer films van grote regisseurs, waaronder La Notte van Michelangelo Antonioni , Le Journal d'une femme de chambre van regisseur Luis Buñuel en verscheidene films van Orson Welles.

Met haar bekendheid groeide ook de interesse van Hollywood in de Franse actrice. Zij bleef zich echter op Europa concentreren. Zo wees de actrice zonder blikken of blozen ambitieuze projecten af als Spartacus (als de vrouw van Spartacus), The Graduate (als de verleidelijke Mrs Robinson) en One Flew Over The Cuckoo’s Nest (als de demonische Nurse Ratched).

Moreau's totale filmoeuvre telde uiteindelijk meer dan 130 titels, want ze was tot op hoge leeftijd actief, zoals in Le Temps Qui Reste van François Ozon (als oma van een stervende kankerpatiënt), Until The End Of The World van Wim Wenders (als blinde vrouw) en La Femme Nikita van Luc Besson (als docent op een school voor moordenaars).

Regisseur en zangeres

In 1976 regisseerde Moreau voor het eerst een film, genaamd Lumière. In 1979 nam ze plaats op de regisseursstoel voor de film L'Adolescente.

Moreau oogstte ook succes als zangeres. Zij maakte in de loop der jaren diverse albums en trad in 1984 zelfs met Frank Sinatra op in Carnegie Hall.

Prijzen

De actrice won meerdere prijzen voor haar werk. In 1992 werd ze op het filmfestival van Venetië onderscheiden met een Gouden Leeuw voor haar gehele oeuvre. In datzelfde jaar won ze een César voor Beste Actrice voor de film An Old Lady Walked Into The Sea. In 1996 kreeg ze een BAFTA Academy Fellowship Award en in 2008 een Ere-César.

Moreau trad tweemaal op als voorzitter van de jury van het Filmfestival van Cannes, in 1975 en 1995.

Van 1949 tot 1951 was Moreau getrouwd met regisseur Jean-Louis Richard, met wie ze een zoon kreeg. Van 1977 tot 1979 was ze getrouwd met William Friedkin, de regisseur van The Exorcist. Hierna trouwde ze met Teodoro Rubanis.