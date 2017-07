Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

De vijfvoudig Oscarwinnaar American Beauty met Kevin Spacey in de hoofdrol als Lester Burnham, een suburban vader met een midlife-crisis die verliefd wordt op het vriendinnetje van zijn dochter.

In de Netflix Original The Incredible Jessica James heeft een toneelschrijfster uit New York (Jessica Williams) vlak na een ongelukkig geëindigde relatie een onverwachte klik met een gescheiden app-ontwerper (Chris O'Dowd) die ze ontmoet op een blind date.

Andere films die afgelopen week verschenen zijn de Britse actiethriller City of Tiny Lights, Beyond Borders met Angelina Jolie die in het door oorlog verscheurde Afrika verliefd wordt op een dokter gespeeld door Clive Owen en Disney’s Meet the Robinsons.

Series

Deze week zijn weer nieuwe afleveringen toegevoegd van de series Shooter, Shadowhunters: Mortal Instruments, de talkshow Chelsea, De Avonturen van de Gelaarsde Kat en één seizoen van Kibaoh Klashers.

Documentaires

Sinds 1997 geeft de Shanti Bhavan-school gratis onderwijs aan de allerarmste kinderen van India, om wie bijna niemand zich bekommert. In Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan vertelt regisseur Vanessa Roth het onvergetelijke verhaal van een school die vele levens ten goede heeft veranderd.

De documentaire I Called Him Morgan vertelt over de relatie tussen jazzmuzikant Lee Morgan en zijn vrouw die hem in 1972 vermoordde.

Stand-up comedy

Ten slotte is vanaf deze week Joe Mande's Award-Winning Comedy Special op Netflix te zien, een special waarvoor stand-upcomedian Joe Mande lovende kritieken ontving.