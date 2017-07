Twitteractie tegen nieuwe HBO-serie over moderne slavernij

Het protest was opgezet door activist April Reign, die eerder de hashtag #OscarsSoWhite startte om aandacht te vragen voor het gebrek aan nominaties voor Afro-Amerikanen en andere minderheden bij de Academy Awards.

Reign riep het televisiepubliek eerder dit weekend op tijdens de uitzendingen van het paradepaardje van de zender naar HBO te tweeten met de hashtag #NoConfederate.

Confederate vindt plaats in een alternatief universum, waar het zuiden van de VS de Amerikaanse Burgeroorlog niet heeft verloren en slavernij nog steeds legaal is en in het moderne leven wordt toegepast.

Dat idee stuit op veel verzet binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap, die vindt dat slavernij niet de basis kan zijn van entertainment.

Commercialisatie

"Het vercommercialiseren van zwart leed voor het vertier van anderen moet eens stoppen", zei Reign tegen CNN. "Voor sommige mensen is Confederate geen 'alternatieve universum', maar een pijnlijke verwijzing naar hoever we nog hebben te gaan tot we echte gelijkheid hebben in dit land."

HBO liet zondag in een verklaring weten begrip te hebben voor de ophef, maar dat de makers van de serie het onderwerp met "zorg en gevoeligheid" zullen benaderen. "Het project verkeert nu nog in de beginfase, dus we hopen dat mensen hun oordeel kunnen opschorten totdat er iets te zien is."

Trending

Volgens The Hollywood Reporter stond #NoConfederate al tijdens de eerste uitzending van Game Of Thrones, die aan de oostkust van het land, bovenaan Twitters Trending Topic-lijst in de VS. Wereldwijd was het het op één na vaakst besproken topic.