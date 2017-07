Priyanka Chopra werkt aan Amerikaanse serie over Bollywoodster

Alhoewel Chopra zelf ook al jaren succes had in Bollywood voordat ze doorbrak in Hollywood met Quantico, is de serie gebaseerd op het verhaal van een andere Indiase actrice, Madhuri Dixit. Zij verhuisde in 1990 naar de VS om samen te zijn met haar Amerikaans-Indiase man.

De show zal gaan over hun tijd in een slaapstadje buiten Denver, waar ze hun twee culturen proberen te verenigen.

"Een van mijn favoriete onderdelen van mijn baan, is dat ik verhalen kan vertellen die genre, taal en doelgroepen overstijgen", vertelde Chopra toen ze het nieuws dit weekend op Instagram bevestigde. "Ik ben nog maar net begonnen en ik kan nog niet veel delen, maar ik kijk er naar uit mijn mouwen op te stropen en aan het werk te gaan."