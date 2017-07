Tweede seizoen Top of the Lake in première op thrillersite

Tegelijkertijd brengt Lumiere de serie ook op dvd en blu-ray uit.

Top of the Lake vertelt over een vrouwelijke detective (Elisabeth Moss) die op het strand van Sydney het lichaam van een Aziatisch meisje vindt. Dit leidt niet alleen tot een zoektocht naar de dader, maar ook naar haar eigen dochter, die zij vlak na de geboorte moest opgeven.

Andere hoofdrollen in Top of the Lake: China Girl worden gespeeld door Nicole Kidman en Gwendolyn Christie. De serie, die is geregisseerd door Oscarwinnaar Jane Campion, ging eerder dit jaar in première op het festival van Cannes.

Streamingdienst

Lumiere lanceerde vorige week het nieuwe digitale platform, waarop al tientallen toonaangevende misdaad- en dramaseries worden aangeboden. Tegen betaling zijn series als Borgen of de Millennium-films in hoge kwaliteit te bekijken.