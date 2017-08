Deze vijf films kun je deze week zien

Just Like Our Parents - Laís Bodanzky

Wat: drama

Waar: LUX, Nijmegen

Speelduur en leeftijd: 92 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Rosa heeft haar droom om toneelschrijver te worden omgeruild voor een baan waarbij ze folderteksten schrijft over badkamertegels. Haar echtgenoot is weinig thuis om voor de kinderen te zorgen en haar ouders hebben hoge verwachtingen, waar ze constant aan probeert te voldoen. Als Rosa's moeder onthult dat ze een andere vader heeft dan ze altijd heeft gedacht, besluit ze dat het tijd is om het heft weer in eigen handen te nemen.

Homo Sapiens - Nikolaus Geyrhalter

Wat: documentaire

Waar: Filmhuis O42

Speelduur en leeftijd: 94 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Regisseur Nikolaus Geyrhalter trok naar verlaten plekken, waar de natuur zijn gang is gegaan sinds het vertrek van de mens. Serene beelden van ruïnes van kerken, grote lege kerncentrales en een verlaten zwembad volgen elkaar op. De enige geluiden die te horen zijn komen van rondfladderende duiven, wegwaaiend papier of kletterend regenwater.

Brandweerman Sam: Ufo Alarm - Gary Andrews

Wat: animatie, jeugd

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 60 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten



Als Norbert Puk denkt een vliegende schotel te hebben gezien, loopt al snel iedereen in de Piekepolder te zoeken naar ufo's. Brandweer Sam rukt met zijn team uit om de buitenaardse wezens te traceren, maar moet zijn actie staken om Norbert en zijn groepje te redden die zelf op pad zijn gegaan. Ondertussen komt hij steeds meer verdachte aanwijzingen tegen.

Girls Night Out - Lucia Aniello

Wat: komedie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 101 minuten, vanaf twaalf jaar

Koop hier je kaarten

Een vrijgezellenfeest van vijf studievriendinnen loopt behoorlijk uit de hand als ze per ongeluk een mannelijke stripper vermoorden. Op allerlei hilarische manieren proberen de vrouwen, gespeeld door steractrices als Scarlett Johansson en Zoë Kravitz, hun sporen te wissen.

The Big Sick - Judd Apatow

Wat: komedie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 119 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

The Big Sick doet een beetje denken aan de hartverwarmende serie Master of None. In de film zien we de New Yorkse stand-up comedian Kumail en Emily, die na een one night stand smoorverliefd worden. De Pakistaanse ouders van Kumail hebben daarentegen liever een vrouw uit hun eigen cultuur voor hun zoon en besluiten hem uit te huwelijken. Als Emily wil vechten voor hun relatie maar Kumail twijfelt, gaan ze uit elkaar na een fikse ruzie. Dan blijkt Emily zo ziek te zijn dat ze in een coma belandt. Tot grote ergernis van haar ouders wijkt Kumail daarna niet meer van Emily's zijde. De komische film The Big Sick is het waargebeurde liefdesverhaal tussen de comedian Kumail Nanjiani en zijn vrouw, geroemd als dé romantische komedie van het jaar.