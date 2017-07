Producenten wilden Tilda Swinton als Pennywise in nieuwe IT-film

"Ze had geen tijd. Echt, ik zweer het, ze kon niet. We hadden een tijdslot waarin we de film wilden maken en in die tijd was zij niet beschikbaar. Uiteindelijk heeft ze niet eens auditie gedaan, maar we hebben er allemaal aan gedacht", aldus producer Barbara Muschietti volgens verschillende filmsites.

In de herziene versie van het verhaal van Stephen King speelt de 26-jarige Skarsgard de titelrol. Volgens Muschietti was zijn eerste auditie al meteen overweldigend. "Hij verbaasde ons allemaal."

IT is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1984, waar in 1990 al een serie van gemaakt werd. De film moet op 8 september in bioscopen te zien zijn.