Jennifer Aniston na dertien jaar terug op televisie met Reese Witherspoon

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het is de eerste vaste televisierol voor Aniston sinds het einde van Friends, waarin Witherspoon ooit haar jongere zusje speelde. Welke rollen de twee actrices op zich nemen in de nieuwe serie is nog niet bekend.

Zowel Witherspoon (41) als Aniston (48) wordt uitvoerend producent van de nog titelloze serie. Witherspoon produceerde onlangs hitserie Big Little Lies, die is genomineerd voor acht Emmy Awards. Eén nominatie is voor het acteerwerk van Witherspoon. Ook collega's Nicole Kidman, Shailene Woodley en Laura Dern maken kans op een Emmy voor hun rollen in de serie.

Er moet nog wel een zender of streamingdienst voor de serie worden gevonden. House of Cards-schrijver Jay Carson is verantwoordelijk voor het script en de serie wordt geproduceerd door voormalig HBO-dramahoofd Michael Ellenberg.