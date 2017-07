Patty Jenkins regisseert Chris Pine in tv-plot

Pine heeft voor zes afleveringen van de serie getekend. Als de pilot succesvol is, worden meer afleveringen van de serie besteld. Mogelijk gaat Jenkins die ook regisseren.

Hij is ook te zien in de film Wonder Woman, die Jenkins regisseerde.

One Day She'll Darken is gebaseerd op de autobiografie van Fauna Hodel. Ze werd door haar biologische moeder gegeven aan een medewerker van een wegrestaurant in 1949. Ze onderzoekt haar geschiedenis en ontdekt dat een dubieuze gynecoloog uit Hollywood betrokken is. Hij bleek op zijn beurt betrokken op de spraakmakende moord op Elizabeth Short.

Pine speelt een journalist in de serie.