Actrice Danielle Brooks wees rol in Orange is the New Black bijna af

"Om eerlijk te zijn wist ik niet of de rol in Orange wel een droombaan zou zijn", zegt de 27-jarige Brooks in een interview met People Magazine.

"Ik wees 'm bijna af, omdat de kans groot was dat ik naakt moest voor deze rol."

De actrice is uiteindelijk heel blij dat ze de klus toch heeft aangenomen. "Ik mag werken met zo veel geweldige vrouwen en een personage vertolken dat ontzettend is gegroeid naarmate de serie vorderde", vertelt ze. "Ik bid dat ik nog vaker zulke mooie kansen in mijn carrière mag krijgen."

Aan People vertelt Brooks dat de hele cast bevriend is met elkaar. "Wanneer we samen zijn, lachen we zo hard dat onze buik er pijn van doet. Het is best weleens lastig om daarna weer serieus aan het werk te gaan. Maar het lukt ons altijd toch."

Het vijfde seizoen van Orange is the New Black, dat draait om de belevenissen die zich afspelen in een vrouwengevangenis, is sinds juni te zien op Netflix.