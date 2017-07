Henry Cavill reageert op ruzie tussen filmstudio's over snor

"Beste volgers. Het is tijd voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen in het snorfiasco", grapte de Superman-acteur op Instagram.

"Deze foto is niet gemaakt op de set van MI6, maar is eigenlijk een van de wapens die Warner Brothers en Paramount Studios hebben laten ontwerpen om Henry Cavills snor mee te lijf te gaan", schreef Cavill. Op de foto is een lichtinstallatie te zien.

Meedogenloos

Eerder deze week werd bekend dat filmstudio's Warner Brothers en Paramount met elkaar in de clinch liggen over de snor van de acteur. Warner wil dat Cavill geen gezichtshaar heeft vanwege de heropnames van Justice League, maar Cavill stopte juist met scheren voor de opnamen van de Paramount-film Mission: Impossible 6, die nog volop aan de gang zijn.

Als oplossing kijkt Warner Brothers nu naar de mogelijkheid om de snor tijdens de montage digitaal te verwijderen.

Volgens de 34-jarige acteur is er helemaal geen discussie over of hij naar een scheermes moet grijpen, er is een "meedogenloze campagne" gaande om "een einde te maken aan deze despotische snor". "De vraag is niet of ik moet scheren, de vraag is hoe we zo'n beest kunnen verslaan zonder dat het onze ondergang wordt."