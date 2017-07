'Mark Wahlberg vervangt Ben Affleck in Netflix-thriller'

Dat meldt Deadline. Naast Wahlberg zijn ook onder meer Charlie Hunnam en Garrett Hedlund in de thriller te zien.

De productie van de film gaat in augustus van start. Eerder zou de thriller geproduceerd worden door Paramount, met Channing Tatum en Tom Hardy in de hoofdrollen.

Toen deze acteurs besloten om zich uit het project terug te trekken, stopte ook de productiemaatschappij met de film. Netflix nam toen de productie over en strikte Affleck voor de hoofdrol. Regisseur van de film is J.C. Chandor, bekend van films als Margin Call en All is Lost.

Affleck maakte in maart bekend dat hij zich weer had laten behandelen aan een alcoholverslaving. Dat deed hij in 2001 ook al eens.