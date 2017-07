Recensieoverzicht: Girls Night Out is slechte vrouwelijke kopie The Hangover

De Volkskrant - Twee sterren

"Girls Night Out is een soort The Hangover, maar dan met vrouwen. Uitzonderlijk zijn dit soort vuige komedies met vrouwelijke hoofdrolspelers nog wel, maar nieuw is het niet: vrouwen waren al zuipend en grof in de mond in films als Bridesmaids, Bachelorette en Bad Mums. (...) Veel zou nog gered kunnen worden met goede timing. Maar dan nog is het irritant dat die vrouwen ondanks het hoeren en snoeren maar niet loskomen van het gebruikelijke vriendinnengetrut."

AD - Twee sterren

"De vergelijking met komische evenknieën als The Hangover en Bridesmaids is onvermijdelijk. Helaas is deze magere kopie lang zo leuk niet. In plaats van de bizarre, ronduit hilarische combinatie van Mike Tyson, een tijger en een verdwaalde kip in een vijfsterrenhotel krijgen we hier te maken met luiers voor volwassenen, piemelspeelgoed en swingers. (...) Aan de regie of de acteurs ligt het niet per se; het script zit er steeds net - of helemaal - naast. En enkele morele lesjes dempen de lol al helemaal."

NRC - Twee sterren

"Een half decennium geleden kregen in komedies als Bridesmaids (2011) en Bachelorette (2012) al vriendinnen van de bruid diarree-aanvallen of brachten ze door te veel drugs, alcohol en jaloezie de trouwdag in gevaar. Girls Night Out moest dus iets extra’s toevoegen, dat werd een personage dat graag op penispasta knabbelt en een sexy lijk. Dat laatste idee werd trouwens ook al eerder gebruikt, in komedie Very Bad Things (1998). Het is vooral aan de cast en niet aan het script te danken, dat Girls Night Out nog enigszins weet te amuseren."

Het Parool - Een ster

"Met ervaren comédiennes als McKinnon, Jillian Bell en Ilana Glazer in het ensemble en Johansson als middelpunt hoeft een sleets uitgangspunt geen bezwaar te zijn, maar al het talent is verspild aan een hopeloos lachvrij scenario van regisseur Lucia Aniello en haar partner Paul W. Downs, die de bruidegom speelt. (...) Hier begaan de dames en de heer voortdurend krampachtig domme en ongemotiveerde misstappen die grappig noch aannemelijk zijn. Dit is een nacht om snel te vergeten."

De Telegraaf - Een ster

"Scarlett Johansson en haar vier feestbeestvriendinnen (onder wie Kate McKinnon en Zoë Kravitz) doen hun stinkende best om de vrijgezellenfuif alsnog vlot te trekken. Maar hun schrijnende gebrek aan chemie en komische timing alsmede de zouteloze regie van Lucia Aniello (die ook meeschreef aan het slappe scenario) maken van Girls night out een feestje dat je maar beter kunt overslaan."