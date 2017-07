Tom Hardy produceert en speelt in film over oorlog in Bosnië

De Britse acteur gaat de film, die wordt gebaseerd op het gelijknamige boek van journalist Anthony Lloyd, ook produceren. Dat schrijft filmblad Variety.

Gavin O'Connor, met wie Hardy samenwerkte in Warrior, gaat de oorlogsfilm regisseren en ook produceren.

Hardy beschrijft het boek als "bruut, maar gevoelig". "Anthony's werk, woorden en ervaringen raakten me en voor mij is het een belangrijke stem en een belangrijk boek." My War Gone By, I Miss It So kwam uit in 1999.

De Britse Lloyd schrijft over zijn persoonlijke ervaringen in de oorlog. Hij kwam uit een familie met veel militairen en vertrok op 26-jarige leeftijd naar Bosnië om verslag te doen. Toen hij terugkwam raakte hij verslaafd. De 39-jarige Hardy is momenteel in Dunkirk te zien