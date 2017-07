Wonder Woman 2 komt in december 2019

De film komt in de Verenigde Staten uit op 13 december 2019, schrijft The Hollywood Reporter.

Gal Gadot, die de Griekse amazone speelt, zal eerst nog te zien zijn in de superheldenfilm Justice League naast Ben Affleck als Batman, Jason Momoa als Aquaman, Ezra Miller als The Flash en Ray Fisher als Cyborg. Die film komt in november uit in Nederland.

Jenkins heeft nooit onder stoelen of banken gestoken veel ideeën te hebben voor een vervolg op de actiefilm, die momenteel veel bezoekers trekt in de bioscopen.

In de Verenigde Staten behaalde Wonder Woman in het eerste weekend een record van meer dan 100 miljoen dollar. Nooit eerder haalde een film van een vrouwelijke regisseur zoveel op in het openingsweekend.