'Nicholas Hoult speelt schrijver Tolkien in biografische film'

Volgens Variety zijn de onderhandelingen met de acteur net begonnen, maar staat hij met stip boven aan het lijstje van regisseur Dome Karukoski.

Het script van de film is geschreven door David Gleeson en Stephen Beresford en gaat over de jonge jaren van schrijver J.R.R. Tolkien, die zich laat inspireren tijdens zijn schooltijd vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Tussen 1916 en 1920 dient hij in het Britse leger. Na zijn studie wordt hij hoogleraar en begint met het schrijven van De Hobbit en In de Ban van de Ring.

De 27-jarige Hoult is binnenkort te zien als Nikola Tesla in de film The Current War. Ook kruipt hij weer in de huid van The Beast in X-Men: Dark Phoenix.