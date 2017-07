Anne Hathaway speelt mogelijk Mattel-pop Barbie

Schumer zou de pop gaan spelen, maar moest daar van af zien wegens problemen in haar agenda. Volgens The Hollywood Reporter zijn de gesprekken met Hathaway in een vergevorderd stadium.

De Australische regisseur Alethea Jones zou de film mogelijk gaan maken. Hoewel ze nog geen grote, bekende film heeft gemaakt, wordt haar werk erg gewaardeerd door kenners.

Het originele idee voor de Barbie-film was om de pop enigszins op de hak te nemen en het verhaal sterk op feminisme en een eigen identiteit te laten hangen. Het script vertelde over een vrouw die langzaam ontdekt dat ze niet past in de perfecte Barbie-wereld en daarom op zoek gaat naar een ander leven waar ze er achterkomt dat uniek zijn belangrijk is.