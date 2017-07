Martijn Fischer vindt sporten leuker door opnames Onze Jongens

Dat vertelde de acteur dinsdag in het radioprogramma van Lex Gaarthuis op Radio 10.

"Ik ben twintig kilo lichter en dat bevalt me erg goed", zegt Fischer, die in Onze jongens van regisseur Johan Nijenhuis te zien is als klusser die als stripper aan de slag gaat.

"Maar dat kan alleen maar als je een heel goed plan hebt. Als je dat op een goede manier doet is dat een groot cadeau aan jezelf."

'Verslaafd'

Fischer is "al een soort van verslaafd" aan zijn sportschoolbezoekjes. "Als ik een paar dagen niet geweest ben dan begint het te kriebelen. Terwijl ik vroeger echt dacht: nou nooit, laat dat maar aan ijdeltuiten over, doe je best maar laat mij erbuiten. Nu is dat compleet anders: ik ben echt om."

Ook op vakantie was Fischer actief. "Ik ben lekker naar Oostenrijk geweest, Karinthië, en daar heb ik gemountainbiket met mijn zoons. Wij Hollanders zijn natuurlijk een vlak land gewend, maar die bergen op daar is toch wel een klasse apart hoor.”