Acteur Jelle de Jong hoopt op Dokter Deen-film

In gesprek met AD vertelt de 30-jarige acteur dat het besef dat de laatste opnames voor de succesvolle serie van Omroep MAX al bijna zijn, nog niet tot hem is doorgedrongen. "In mijn hoofd denk ik nog steeds: na twee maanden bellen ze en dan gaat het toch weer door."

De Jong speelt in de serie de zoon van dokter Maria Deen, gespeeld door Monique van de Ven. Dokter Deen betekende de doorbraak van de acteur bij het grote publiek. "Ik deed auditie voor Soldaat van Oranje, waarvoor Edwin (de Vries, regisseur en echtgenoot van Van de Ven, red.) het script heeft geschreven. Ik was op dat moment eigenlijk te jong. Voor de rol van Robbert was toen nog niemand gecast en Edwin bood mij die rol aan."

Ondanks de hoge kijkcijfers van de serie, naar de afsluiter van het derde seizoen keken 1,6 miljoen mensen, heeft Omroep MAX besloten te stoppen. De makers van Dokter Deen hebben eerder gezegd niet uit te sluiten dat het verhaal mogelijk bij een andere omroep of zender verder gaat.