Home Alone-acteur Daniel Stern eert John Heard

Stern schetst hoe hij als jonge schoolverlater moederziel alleen in New York belandde met de droom acteur te worden, en door Heard onder de vleugels werd genomen. Hij roemt zijn Home Alone-collega om diens branie, vrijgevigheid en levensvreugde, en om alle mooie momenten die zij samen deelden. Het enige wat Stern zich niet meer herinnert, is hun gezamenlijke optreden in de twee Home Alone-films.

"Ik vergeet steeds dat John ook in die film zit. Ik heb de film maar één keer gezien, en we hadden geen scènes samen. We zijn elkaar op de set misschien een of twee keer tegengekomen." In andere projecten trokken de twee veel meer samen op, zoals op de set van de film The Milagro Beanfield War uit 1988. "En we brachten een keer een hele zomer in de riolen van New York door toen we met al onze vrienden in C.H.U.D. speelden."

De 59-jarige Stern schrijft dat de wereld een groot theateracteur is verloren, "maar het meest intens was de rol die John speelde in het leven". "Hij leefde hard, snel en zonder angst."