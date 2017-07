Bryan Cranston weet vaak niet wat hij verdient

"Ik zou nooit een artistieke beslissing nemen gebaseerd op hoeveel ik er voor krijg", zegt Cranston, die beroemd werd dankzij zijn rol in Breaking Bad, tegen The Guardian. "Geld stroomt: soms stroomt het binnen en soms heb je niks."

Toen hij jonger was, had de nu 61-jarige Cranston een bijbaan in Los Angeles, waar hij vrachtwagens moest laden. "Het was als in de gevangenis: je moest zelf uitvogelen wat de hiërarchie was, zodat je jezelf kon verdedigen."

"Ik maakte lange dagen en het was zo koud dat mijn neusgaten het enige onbedekte deel van mijn lichaam waren. Maar het werk betaalde goed, waardoor ik meer tijd kon besteden aan acteren."