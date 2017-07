Dit gebeurde er op dag 3 van Comic Con in San Diego

Michelle Pfeiffer in Marvel-film

Michelle Pfeiffer is binnenkort te zien in een Marvel-film. Ze speelt Janet Van Dyne in Ant-Man And The Wasp, die volgend jaar zomer in de bioscopen draait.

Cate Blanchett, die schurk Hela speelt in Thor: Ragnarok, noemde het tijdens Comic-Con een "gelukkig toeval" dat ze Hela speelt, een rol die ze naar eigen zeggen aan haar kinderen te danken heeft. "Zij hebben me meegesleept in het Marvel-universum."

Naast Pfeiffer werd ook Laurence Fishburne toegevoegd aan de cast van Ant-Man And The Wasp. Hij kruipt in de huid van Giant-Man. Ook maakte Marvel bekend dat het mysterieuze personage the Ghost zijn opwachting maakt in de tweede Ant-Man-film.

Wonder Woman krijgt vervolg

Er komt een tweede deel van superheldenfilm Wonder Woman. Warner Bros. kondigde de sequel aan in San Diego en maakte gelijktijdig plannen bekend voor een eigen film voor Batgirl en een vervolg op Suicide Squad.

Het is geen verrassing dat Wonder Woman een tweede film krijgt. Regisseuse Patty Jenkins, wier terugkeer nog niet is aangekondigd, liet eerder al weten nog genoeg plannen te hebben voor een vervolg.

Evan Rachel Wood verwerkte 'trauma' dankzij Westworld

Verder werden onder meer de nieuwe trailers van Stranger Things en Westworld onthuld, en vertelde Evan Rachel Wood dat ze dankzij de HBO-serie "onderdrukte herinneringen" kon verwerken.

"Het is bijna te moeilijk om over te praten, omdat ik er zo emotioneel van word", zei de actrice tegen het publiek. "Deze show heeft mijn leven op zo veel manieren veranderd." Toen de actrice de plot las over haar personage Dolores, had ze geen idee "hoe diep het verhaal zou gaan".

Hoe meer scripts ze las, hoe meer ze in de gaten kreeg hoe belangrijk haar rol was. "k had zo rond de vierde aflevering bijna een paniekaanval omdat ik toen doorkreeg welke verantwoordelijkheid op mijn schouders rustte. Ik was doodsbang, maar kreeg er ook heel veel zin in en geloofde echt in de serie."

Wood, die in 2011 vertelde biseksueel te zijn en lang worstelde met haar seksualiteit, kon veel van haar eigen levenservaring kwijt in Dolores. "Ik krijg tranen in mijn ogen als ik erover praat, want ik kon die reis maken met haar. Ik leerde dingen over mezelf en kon mijn ervaring kwijt in wat zij meemaakt."

Op die manier kon Evan afrekenen met "onderdrukte herinneringen en mijn trauma". "Ik kwam er doorheen. Dat was een hele verandering, en het was leuk."