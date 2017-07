Superheldenfilm Wonder Woman krijgt vervolg

Het is geen verrassing dat Wonder Woman een tweede film krijgt. Regisseuse Patty Jenkins, wier terugkeer nog niet is aangekondigd, liet eerder al weten nog genoeg plannen te hebben voor een vervolg.

Wonder Woman gaat over een Griekse Amazone (Gal Gadot) die een Britse spion helpt de Eerste Wereldoorlog te beëindigen. Een bijrolletje is er voor het Nederlandse model Doutzen Kroes. De film brak na zijn verschijning in juni records in de Amerikaanse bioscopen. Wereldwijd bracht Wonder Woman al meer dan 770 miljoen dollar in het laatje.

Warner Bros. heeft nog geen datum genoemd voor de release van de tweede Wonder Woman-film.

In de Verenigde Staten behaalde de film in het openingsweekend een record door ruim 100 miljoen dollar op te halen. Nooit eerder haalde een film van een vrouwelijke regisseur zoveel op in het eerste weekend. De film werd zowel in binnen- als buitenland goed ontvangen door recensenten.