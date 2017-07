Acteur John Heard (72) overleden

Heard speelde rollen in veel bekende Hollywoodfilms, waarvan zijn rol als Peter McCallister in de Home Alone-films de meest bekende is.

Ook was hij te zien in onder meer Gladiator, The Pelican Brief en The Trip to Bountiful (foto). Hij speelde in totaal mee in meer dan 170 producties.

TMZ meldt dat de acteur dood werd aangetroffen door een kamermeisje in een hotel in Palo Alto, in de Amerikaanse staat Californië. Het is nog niet bekend wat de precieze doodsoorzaak is.

Volgens de woordvoerder van Heard onderging de acteur woensdag een kleine rugoperatie en verbleef hij in het hotel om te herstellen.