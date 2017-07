Dit gebeurde er op dag 2 van Comic Con in San Diego

Cast Walking Dead geeft eerbetoon aan overleden stuntman

De cast en crew van de zombieserie The Walking Dead heeft tijdens hun panelgesprek op Comic Con een eerbetoon gegeven aan John Bernecker, de stuntman die in juli overleed na een ongeval op de set. Hij viel meer dan 7,5 meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed in het ziekenhuis in Atlanta, in het bijzijn van vrienden, familieleden en zijn vriendin.

"John overleed nadat hij gewond raakte terwijl hij bezig was met iets dat hij geweldig vond", zegt showrunner Scott Gimple. "Namelijk bijdragen aan verhalen die spanning, vermaak en afleiding bieden. John was geliefd in de stunt-wereld en trainde mensen om ook door te breken in het vak. Hij leidde het leven waar hij van droomde, en hielp mensen om hetzelfde te doen." Daarna volgde een minuut stilte ter nagedachtenis van Bernecker. De cast liet ook weten dat zij tot het laatste moment twijfelden aan hun deelname aan Comic Con.

Olivia Munn zegt dat voiceover-klus in Lego Movie hielp bij 'echte' rollen

Actrice Olivia Munn, die in de nieuwe animatiefilm Lego Ninjago Movie de stem inspreekt van het personage Koko, zegt veel baat te hebben gehad van deze bijzondere rol. "Je moet je ego bij dit werk achterwege laten. Je voelt je een beetje suf: je moet bijna je hele lijf gebruiken om één woord authentiek te laten klinken. Dat hielp me bij de opnames van Office Christmas Party, want ik werd er een stuk losser van."

Netflix kondigt tweede seizoen aan van Iron Fist

Tijdens een panelgesprek met de cast van de nieuwe Netflix-serie The Defenders (over een groep superhelden) werd bekendgemaakt dat er een tweede seizoen zal komen van de serie Iron Fist. Hierin staat de superheld Iron Fist centraal, die ook een rol speelt in The Defenders. Volgens televisiekenners is de komst van het tweede seizoen verrassend, gezien seizoen één overwegend negatieve recensies kreeg. Het titelpersonage wordt vertolkt door Finn Jones. Wanneer het tweede seizoen zal verschijnen, is nog niet bekend.

Cast Big Bang Theory vertelt over mislukte grap

Kaley Cuoco en Johnny Galecki, die in de komedieserie The Big Bang Theory het stel Penny en Leonard spelen, vertellen tijdens hun interviews over een grap die zij uithaalden op de set. Die pakte echter niet zo uit als gehoopt. De twee wilden doen alsof ze in een gewelddadige ruzie terechtkwamen, waarbij Galecki veinsde dat hij Cuoco een klap in het gezicht gaf. Het was de bedoeling dat ze op de grond zou vallen. "Toen ik viel kreeg ik een klap op mijn hoofd van de stoel waar ik op zat", vertelt de actrice. "Ik dacht dat ik er slechts een blauwe plek aan had overgehouden, maar toen bleek dat het bloed over mijn gezicht stroomde." Cuoco moest naar het ziekenhuis om de wond te laten hechten.

Verschijningsdatum bekend van nieuwe seizoen Vikings

Het televisienetwerk History maakte vrijdag bekend dat de eerste aflevering van het vijfde seizoen van de actieserie Vikings uitkomt op 29 november. Jonathan Rhys Meyers zal te zien zijn in de rol van bisschop Heahmund. Hij wordt toegevoegd aan de cast die ook bestaat uit onder meer Katheryn Winnick en Alexander Ludwig.