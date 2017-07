De hoogtepunten van de eerste dag Comic Con in San Diego

Channing Tatum, Halle Berry en Colin Firth in nieuwe trailer Kingsman 2: Golden Circle

Colin Firth zal toch te zien zijn in het tweede deel van Kingsman. Zijn personage leek te zijn overleden na het eerste deel, maar keert nu toch terug. "Ik ben blij dat de trailer nu eindelijk uit is, want nu hoef ik niet meer te doen alsof ik hier als gast ben", aldus Firth na de vertoning van de trailer waar zijn personage meerdere keren in terugkwam. Niet alleen de terugkeer van Firth was opmerkelijk, ook de aanwezigheid van Halle Berry tijdens het panel zorgde voor verbaasde blikken: de actrice dronk een flink glas Bourbon in één teug leeg.

Will Smith en Joel Edgerton tonen eerste trailer Netflix-film Bright

De hoofdrolspelers van Bright, de duurste Netflix-productie tot nu toe, toonden donderdag de eerste trailer van de serie die gemaakt is door End of Watch-regisseur David Ayer. Het maken van de film, met hoofdrollen voor Will Smith en Joel Edgerton, kostte zo'n 100 miljoen dollar (85,7 miljoen euro). Ayer zei de streamingdienst dankbaar te zijn dat hij alle creatieve vrijheid kreeg om "echt een filmmaker" te zijn.

Voormalig Doctor Who​-acteur had graag donkere hoofdrolspeler gezien

Voormalig Doctor Who-acteur Colin Baker, die tussen 1984 en 1986 de hoofdrol speelde in de Britse serie, is blij dat er nu een vrouwelijke 'Doctor' komt, maar had verwacht dat er lang geleden al eens een donkere acteur gevraagd zou zijn. "Dat had al lang moeten gebeuren. De dominantie van witte mannen in deze rol is beschamend."

Reünie hoofdrolspelers Battlestar Galactica

De hoofdrolspelers van Battlestar Galactica hebben elkaar voor het eerst sinds het einde van de serie in 2009 met z'n allen tegelijk gezien. De makers vertelden dat de serie er totaal anders uit had gezien als het nu gemaakt werd: niet alleen vanwege de nieuwe technieken, maar ook omdat de verhaallijnen anders zouden worden. "We baseerden de verhaallijn ook op dingen die tijdens het maken gebeurden. Dat zou het verhaal nu heel anders maken."