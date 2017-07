Acteur Jochum ten Haaf had goede band met Dunkirk-collega Harry Styles

"Harry is oprecht een onwijs leuke gast", vertelt de 38-jarige acteur aan Shownieuws. "Hij is heel erg aardig."

Ten Haaf speelt in dezelfde verhaallijn als de One Direction-zanger. Tijdens de opnames merkte de acteur dat Styles ongewoon populair is. "Hij is daarom redelijk op zichzelf, hij gaat amper naar buiten. Maar we fitnessen wel samen. Daarnaast deelt hij zijn superfoods met mij."

Ten Haaf: "Hoeveel jonge meisjes zijn nu jaloers op mij?"