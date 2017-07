Warner Bros. werkt aan remake Invasion of the Body Snatchers

Dat heeft The Hollywood Reporter bevestigd.

David Leslie Johnson, onder meer bekend van The Conjuring, zal het script schrijven. Invasion of the Body Snatchers is een film gebaseerd op de roman The Body Snatchers van Jack Finney uit 1955 en werd een grote hit in de Amerikaanse bioscopen.

Het verhaal over een klein stadje dat te maken krijgt met een alieninvasie waarbij de aliens exacte kopieën zijn van de inwoners kreeg in 1978 ook al een remake. Donald Sutherland speelde destijds een van de hoofdrollen. Wie er in de nieuwe versie gaan spelen is nog niet bekend.