Recensieoverzicht: Dunkirk is 'nagelbijtend spannend' maar 'afstandelijk'

De film vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's waren omsingeld op de stranden van Duinkerke. Naar Dunkirk werd reikhalzend uitgekeken, maar wat vinden de recensenten ervan? NU.nl zet de recensies voor je op een rijtje.

De Volkskrant - vier sterren

"Nolan laat zijn kijker zintuiglijk ervaren hoe futiel het leven van een enkele soldaat is. De afgewisselde perspectieven smelten samen tot één universele oorlogservaring. (...) Het oorlogsgeweld in Dunkirk is overweldigend en tegelijk opmerkelijk doelmatig gefilmd, wat de visuele sensatie juist versterkt - de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema kan toe zonder foefjes of frivoliteiten."

Het Parool - vier sterren

"Nee, van een diepgravend verhaal of een verrassende ontwikkeling moet het deels op het IJsselmeer opgenomen Dunkirk het niet hebben. En toch zit je van het begin tot het - tikje patriottistische, tikje sentimentele en ondanks alles happy - einde op het puntje van je stoel. (...) Meer nog dan een oorlogsfilm is Dunkirk een nagelbijtend spannende thriller."

NRC - twee sterren

"Veel vlees op de botten krijgen de personages niet, geen van hen krijgt veel achtergrond mee. (...) Dunkirk is een curieus geval: de film is net te afstandelijk en kunstmatig voor een meeslepend oorlogsdrama, maar voor een fijnzinnige auteursfilm bevat Dunkirk dan weer te weinig treffende ideeën en observaties. Van veel verhaal of plot is geen sprake, maar als ervaringscinema valt er aan Dunkirk ook niet zo gek veel te beleven."

HP/De Tijd - geeft geen sterren

"Nolan zet vooral in op een niet-aflatende spanning, alsof hij een schroef aandraait tot het onhoudbaar wordt. (...) De film duwt je bovendien meesterlijk in de combat boots van de personages. De soldaten in Dunkirk worden niet meer gedreven door de nobele impuls om hun leven te wagen tot meerdere eer en glorie van de mensheid. Het enige wat ze willen, is overleven. (...) Nolan bouwt de spanning in de film gestaag op, tot het bijna onhoudbaar wordt."

VPRO Gids - vier sterren

"Een visueel verbluffende film, waarbij de kijker midden in de actie wordt geplaatst. Drie verhaallijnen lopen door elkaar (te land, ter zee en in de lucht), en doordat geschoven wordt met verschillende tijdlijnen is het soms gepuzzel, maar Dunkirk werkt toe naar een verrassend emotionele climax."

