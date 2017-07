Ben Affleck trekt zich terug uit Netflix-thriller Triple Frontier

Dat schrijft Deadline. Wie zijn rol overneemt, is nog niet bekend.

De 44-jarige Affleck vroeg enkele maanden geleden de scheiding aan van Jennifer Garner, met wie hij zo'n tien jaar getrouwd was. Twee jaar geleden gingen ze al uit elkaar, maar later probeerden ze hun relatie nog nieuw leven in te blazen.

Affleck, die inmiddels aan het daten zou zijn met Saturday Night Live-producente Lindsay Shookus, maakte in maart ook bekend dat hij zich weer had laten behandelen aan een alcoholverslaving. Dat deed hij in 2001 ook al eens.