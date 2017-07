Hand- en voetafdrukken Stan Lee vereeuwigd in Hollywood

Het was de tweede eer die de 94-jarige kreeg deze week. Afgelopen weekend werd hij officieel benoemd tot Disney Legend, de titel die de studio geeft aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan Disney.

De feestelijkheden komen in een verdrietige tijd voor de comicuitgever. Eerder deze maand verloor hij na 69 jaar huwelijk zijn vrouw Joan.

Tijdens de ceremonie dinsdag sprak Lee over haar. "Ik ben de gelukkigste man ter wereld, want ik heb altijd vrienden gehad en goede vrienden betekenen alles. Ik was gezegend met een geweldige vrouw. En ik prijs me gelukkig dat ik hier nu voor jullie sta, wanhopig wensend dat ik een speech had voorbereid."