Stemacteur Kermit de Kikker ontslagen na 'onacceptabel gedrag'

Een woordvoerder van de studio zegt tegen The Hollywood Reporter dat de stemacteur er meerdere keren op aangesproken was in de afgelopen jaren, maar dat dat niet mocht baten. Voorbeelden van het "onacceptabele gedrag" van Whitmire geeft de woordvoerder niet.

"Hij deed niets met onze feedback. De keuze om afscheid van hem te nemen was niet makkelijk, maar is in goed overleg met de familie Henson (de bedenker van The Muppets, red.) gegaan", aldus de woordvoerder tegenover de entertainmentsite.

Onenigheid

Whitmire beweert zelf dat zijn ontslag voortkwam uit onenigheid over het personage. De stemacteur noemt een scène waarin Kermit de Kikker tegen zijn neefje liegt over zijn breuk met Miss Piggy. "Ik denk niet dat Kermit zou liegen. Hij zou hem uitgelegd hebben dat de breuk niets met hem te maken had."

Daarnaast zou Whitmire opnames van een project gemist hebben. De stemacteur zegt zelf dat dat komt door een fout in zijn agenda.

Matt Vogel, die al langer voor The Muppets werkt, zal de taken van Whitmire overnemen. Whitmire zegt geek wrok richting hem te koesten. "Ik vind het vooral jammer dat we nu nooit meer zullen samenwerken."