Dunkirk-regisseur Nolan had nog nooit van Harry Styles gehoord

"Om je de waarheid te zeggen: ik had nog nooit van hem gehoord. Mijn kinderen kenden hem wel. Maar iemand wist dat hij acteerambities had en adviseerde mij om hem een auditie te geven", vertelt de regisseur in een interview met het AD.

De oorlogfilm vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's waren omsingeld op de stranden van Duinkerke.

Beste kandidaat

Volgens Nolan had Styles' beroemdheid niets te maken met het aannemen van de acteur. "Hij was de beste kandidaat voor de rol. We hebben echt honderden jonge acteurs getest. Zijn aanwezigheid in de film heeft dus niets te maken met zijn status als idool", vertelt hij aan de krant.

"Harry heeft de jongensachtige uitstraling die voor deze rol nodig was. Veel van de Engelse soldaten in Duinkerke waren nog niet eens 20", aldus de regisseur.

Dunkirk is vanaf 20 juli in de bioscopen te zien.