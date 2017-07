Vader van de zombiefilm George A. Romero (77) overleden

Romero overleed zondag in zijn slaap na een "korte maar agressieve strijd tegen longkanker", melden verschillende Amerikaanse media op basis van een verklaring van zijn familie.

Romero werd bekend door de zombiefilm Night of the Living Dead uit 1968, waarmee hij het zombiegenre in één klap op de kaart zette. De regisseur maakte in totaal vijf opvolgers van de cultfilm: Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) en Survival of the Dead (2009).

De films van Romero vormen nog steeds een grote inspiratie voor hedendaagse filmmakers uit het zombie- en horrorgenre. De regisseur liet bioscoopbezoekers voor het eerst kennismaken met langzaam lopende zombies met lust voor mensenvlees. Ook konden zijn ondoden alleen gedood worden door een schot in het hoofd en veranderden mensen in een zombie na de beet van een zombie.

Maatschappelijk

Romero's films gingen altijd over meer dan alleen over doden die opstaan en zich voeden met de levenden. De filmmaker stelde in zijn werk ook maatschappelijke onderwerpen zoals, racisme, conformisme, klassenverschillen en andere sociale ongelijkheden aan de kaak.

In 1999 werd Night of the Living Dead, wat overigens een zwart-witfilm is, opgenomen in het Nationale Amerikaanse Filmarchief.