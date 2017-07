Jodie Whittaker speelt eerste vrouwelijke Doctor in BBC-serie Doctor Who

Whittaker neemt de rol over van Peter Capaldi.

Capaldi zwaait eind dit jaar af als de Doctor. De 59-jarige acteur vindt het ''tijd om verder te gaan”, zei hij in januari. De Brit debuteerde in 2013 als hoofdrolspeler in de populaire sciencefictionserie.

Whittaker is de dertiende acteur die in de huid van tijdreiziger de Doctor kruipt. Ze neemt de rol op zich vanaf het elfde seizoen. De eerste uitzending van dat seizoen wordt uitgezonden op Eerste Kerstdag.

Feminist

De actrice noemt het een eer de hoofdrol te mogen vertolken in de legendarische Britse tv-serie. "Niet alleen als acteur, maar ook als feminist, vrouw en iemand die zich graag laat uitdagen om juist dat te worden waarvan anderen zeggen dat dat niet kan", zei ze. Op de site van de BBC laat ze de fans van de serie weten dat ze niet hoeven te schrikken nu er opeens een vrouwelijke Doctor komt.

Volgens de Whittaker is Dr. Who juist een serie waarin ruimte is voor veranderingen. "Bovendien hebben de fans van de serie al zoveel veranderingen meegemaakt. En dat de Doctor nu een vrouw is, is geen enge verandering. Het is er eentje die past in deze tijd."

De 35-jarige Engelse actrice speelde eerder in series als Broadchurch en The Assets. Ze was bovendien te zien in films als Venus, One Day en Black Sea.