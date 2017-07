Recensieoverzicht: Cars 3 is beste uit de reeks

De Telegraaf - drie sterren

"Cars 3 is vakkundig genoeg gemaakt, kijkt lekker weg en biedt in het voorbijgaan een paar kleurrijke verrassingen. En natuurlijk valt ook dit keer de onderliggende boodschap gemakkelijk te onderschrijven. Toch kan het bliksemsnelle vermaak dat deze film biedt niet tippen aan het emotioneel rijkere werk van deze digitale animatie-studio, immers ook verantwoordelijk voor meesterwerkjes als Up en Inside out."

Het Parool - vier sterren

"Een voormalige legende die nog één keer wil vlammen dus. Goed, dat is geen erg originele insteek voor een sportfilm, maar na het warrige, onmiddellijk vergeten Cars 2 is het fijn om wat vaste bodem onder de voeten te hebben. (...) Net als recente films van moederbedrijf Disney heeft Cars 3 bovendien feministische trekjes, die de schijnbaar voorspelbare plot van een welkome twist voorzien. Kijk vervolgens naar de sterk verbeterde animatie, tel daar een handvol echt hele goeie grappen bij op en je hebt de ideale familiefilm voor deze zomer."

AD - drie sterren

"Na een ietwat teleurstellend tweede deel van Pixar's raceanimatie Cars, ligt Bliksem McQueen in dit derde avontuur weer lekkerder op de weg. (...) Zoals we gewend zijn ziet ook Cars 3 eruit als door een ringetje te halen. Van de roestplekken en droge racevlaktes tot glimmende velgen: alles is prachtig geproduceerd. Maar het verhaal is zo keurig volgens het scenarioboekje geschreven dat gelaagde verrassingen uitblijven - voor de volwassenen onder ons althans."

NRC - drie sterren

"Waarom blijft animatiestudio Pixar toch Cars-films maken? De filmkritiek reageert lauw, het publiek eveneens. De films over pratende autootjes doen het relatief matig in de bioscoop omdat ze zijn toegesneden op jochies, niet op het hele gezin. (...) Ditmaal lijkt de les: wie niet snel meer is, moet slim zijn. Lijkt, want het is hier dat Pixar bewijst dat het nog steeds bereid is kijkers te verrassen. Dat maakt Cars 3 tot het beste deel in een matige serie."

De Volkskrant - drie sterren

"Het belang van mentorschap, de minpunten van (technologische) vooruitgang: het is bekend en hier en daar sleets terrein, voor wie de eerdere films zag. Al biedt de opvolgingskwestie wel een originele afloop. (...) Maar wie Cars ziet omwille van de sliert autoraces komt niets tekort: de animatie is voortreffelijk, de pratende auto's ogen levensechter dan ooit."

