Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Het vierde seizoen van Sherlock staat sinds afgelopen week op Netflix. Voor een hardere link met de realiteit is er Real Detective, een combinatie van documentaire en nagespeelde scènes over echte rechercheurs die terugdenken aan zaken die hen blijven achtervolgen. Een stuk luchtiger en geestiger wordt het in Friends from College, de all-star comedyserie over studievrienden die net op tijd weer samenkomen om hun midlifecrises te delen.

Films

Op filmgebied werden Netflix-abonnees ook weer in de watten gelegd deze week. De zwarte comedy To the Bone, met Lily Collins en Keanu Reeves als anorexiapatiënte en haar arts, gooide al hoge ogen op het Sundance Film Festival.

Meer Benedict Cumberbatch - ook te zien in Sherlock - in Doctor Strange, over de briljante neurochirurg die van verkeersslachtoffer tot superheld gaat. In Saving Mr. Banks is het geweldige verhaal vastgelegd van de schrijfster van Mary Poppins, die er niet aan moest denken om haar geliefde kinderjuffrouw ten prooi te laten vallen aan de Hollywood-machine van Walt Disney. Emma Thompson en Tom Hanks spelen daarin de hoofdrollen.

Documentaires

Ook fans van non-fictie worden bij Netflix weer op de wenken bediend. Chasing Coral volgt een grootschalige onderwatercampagne om de verdwijning van de koraalriffen vast te leggen. In Innsaei wordt een IJslandse methode behandeld die mensen in staat stelt om contact met elkaar maken via empathie en intuïtie.