Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese werken weer samen aan nieuwe film

Dat meldt Variety.

Volgens Dante Ferretti, de productieontwerper die regelmatig samenwerkt met Scorsese (74) en ook aan dit project zijn medewerking zal verlenen, zullen de opnames van de thriller in de lente van 2018 van start gaan. Scorsese rondt eerst de opnamen af van zijn volgende film The Irishman (met Robert De Niro in de hoofdrol).

Het is niet bekend of DiCaprio (42) ook een rol zal spelen in de film. Eerder speelde hij hoofdrollen in Scorsese-films, waaronder The Wolf of Wall Street en The Departed. Het duo maakte samen vijf grote films en ook een korte film.

Het script van Flower Moon wordt geschreven door Oscarwinnaar Eric Roth, die ook verantwoordelijk is voor de scripts van Forrest Gump en The Curious Case of Benjamin Button.

Moorden

Het verhaal van de film speelt zich af in de jaren 20 en draait om een reeks moorden op indianen in Osage County in de staat Oklahoma. De moordzaak was een van de eerste grote onderzoeken van de FBI.