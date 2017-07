Carrie Fisher postuum uitgeroepen tot Disney Legend

Carrie Fisher wilde stiekem altijd een Disneyprinses zijn, verklaarde haar dochter Billie Lourd in een statement. De jonge actrice schreef: "Ze vond het dan ook geweldig dat ze onderdeel werd van Disney. Een Disneyprinses en een Legend zijn was een grote droom die uitkwam voor haar geweest", aldus Lourd.

Onder de 'legendes' zijn ook Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey, die haar The Oprah Winfrey Show begon op een kanaal van Disneydochter ABC en rollen had in Disneyfilms Beloved, The Princess And The Frog en volgend jaar in A Wrinkle in Time.

Oprah bedankte tijdens de ceremonie in het Californische Anaheim het bedrijf voor de steun door de jaren. "Disney liet mij mezelf zijn. En mij elke dag de verhalen van gewone mensen vertellen. Daarom betekent dit veel voor me: voor mij zijn die verhalen heilig. Onze gemeenschappelijke ervaringen delen, dat is wat een Legend zijn voor mij is."

Stan Lee

Ook Marvellegende Stan Lee (94) was aanwezig bij de ceremonie. Lee verloor vorige week na bijna zeventig jaar huwelijk zijn vrouw Joan, die werd geëerd in een compilatievideo. De bedenker van onder meer Spider-Man, X-Men en Dr. Strange vertelde dat hij als kind ooit maanden spaarde om een boek over Walt Disney te kopen. "En nu sta ik hier en krijg ik deze eer van zijn bedrijf. Dat geloof je toch niet?"

Disney Hall of Fame

De Legends vormen de eigen Hall of Fame van Disney. Het bedrijf eert met de titel personen die een "buitengewone en wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de Walt Disney Company". Eerder aangewezen Legends zijn onder meer Julie Andrews, Walts neefje Roy E. Disney en weduwe Lillian, George Lucas, Johnny Depp, de Golden Girls en componisten Alan Menken, Phil Collins en Elton John. De ceremonie vindt elke twee jaar plaats.