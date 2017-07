'Spider-Man-acteurs Zendaya en Tom Holland hebben relatie'

Dat schrijft Us Weekly.

Holland en Zendaya, die respectievelijk de rollen van Peter Parker en Michelle spelen in de film Spider-Man: The Homecoming, grapten op hun social media nadat het nieuws over hun relatie bekend werd.

"Wacht, wacht ... mijn favoriet is wanneer ze zeggen dat we samen op vakantie gaan, ha! Ik ben al in geen jaren meer op vakantie geweest. Hoe zit dat met jou @TomHolland1996?", tweette Zendaya. Holland reageert op de tweet van de actrice met: "Telt de perstour niet mee?"

Het stel heeft, naast hun tweets, verder nog geen officiële uitspraken gedaan over hun relatie. Wel poseerden ze meerdere malen samen op de rode loper en plaatsen ze foto's van elkaar op hun social media.