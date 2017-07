Deze vijf films kun je vanaf deze week zien

War for the Planet of the Apes - Matt Reeves

Wat: actie, sci-fi

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 140 minuten, vanaf 12 jaar

Koop hier je kaarten

In de derde film van de reeks worden Caesar en zijn apen gedwongen in een dodelijk conflict met een leger van mensen, geleid door een meedogenloze kolonel. Het epische gevecht zal uiteindelijk de toekomst van beide groepen bepalen en die van de planeet.

The Swedish Theory of Love - Erik Gandini

Wat: documentaire

Waar: LantarenVenster, Rotterdam

Speelduur en leeftijd: 90 minuten, onbekend

Koop hier je kaarten

Zweden wordt gezien als een groot voorbeeld. Een land waarin alles goed gaat op het gebied van onderwijs en sociale voorzieningen. Maar dat bestaan toont ook donkere keerzijden, zo laat deze documentaire zien.

Louise en hiver - Jean-Francois Laguionie

Wat: animatie

Waar: Filmhuis Alkmaar

Speelduur en leeftijd: 75 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Als de trein zonder haar vertrekt, wordt de bejaarde Louise gedwongen om de winter door te brengen in een vergeten kustplaatje in Bretagne. Met humor, onverschrokkenheid en een lichte manier van leven weet ze uiteindelijk een nieuw bestaan op te bouwen.

Koza - Ivan Ostrochovský

Wat: drama

Waar: Filmhuis 't Hoogt. Utrecht

Speelduur en leeftijd: 75 minuten, onbekend

Koop hier je kaarten

De voormalige Olympisch bokskampioen Koza moet nog eenmaal de ring in. Niet om de eer, maar om het geld. Dat is nodig, want hij heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn vriendin is zwanger. Waar vroeger de zeges telden, lijkt Koza nu vooral nog klappen te krijgen. Hij hoopt dat de wedstrijd daar verandering in brengt. Zijn vriendin hoopt vooral dat Koza wint zodat ze een abortus kan betalen, maar Koza wil haar stiekem nog op andere gedachten proberen te brengen.

Una - Benedict Andrews

Wat: drama

Waar: Filmhuis Den Haag

Speelduur en leeftijd: 94 minuten, vanaf 12 jaar

Koop hier je kaarten

Una liep als dertienjarig meisje weg met haar veel oudere buurman, die later voor seksueel misbruik met een minderjarige werd beschuldigd. Als volwassen vrouw ziet Una de man in een blad staan en besluit ze hem op te zoeken. Maar Ray, die zichzelf nu Peter noemt, heeft na het uitzitten van zijn straf het verleden achter zich gelaten. Hij is zelfs getrouwd. Dat terwijl Una eigenlijk nog wordt verscheurd door het verlangen om de draad weer op te pakken.