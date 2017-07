Stuntman The Walking Dead overlijdt na mislukte stunt

Dat meldt Variety

Bernecker, die van meer dan zes meter hoogte naar beneden viel op de set van The Walking Dead, werd opgenomen op de intensive care van Atlanta Medical Center. De stuntman was volgens meerdere bronnen toen al hersendood.

Donderdagavond overleed Bernecker in het ziekenhuis in Atlanta, in het bijzijn van vrienden en familieleden en zijn vriendin. Hij is van de beademing gehaald toen de zwelling in zijn hersens verder toenam.

Zender AMC, die de The Walking Dead uitzendt, heeft de productie van de serie tijdelijk stopgezet. Ook zou er er een onderzoek op de set zijn ingesteld.

Bernecker heeft de stunts van verschillende films gedaan, zoals 24: Legacy, Get Out,The Fate of the Furious en The Hunger Games: Mockingjay – Part 2.