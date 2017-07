Ray Romano in Scorsese-film The Irishman met Robert De Niro en Al Pacino

The Irishman is volgens The Hollywood Reporter gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses: Frank "The Irishman" Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa, geschreven door Charles Brandt.

De Niro speelt de hoofdrol: een stoere Ierse huurmoordenaar die meer dan 25 maffiamoorden gepleegd zou hebben, waaronder de moord op maffiabaas Hoffa, gespeeld door Pacino. Romano speelt een advocaat die voor Pacino werkt.

Romano werkte eerder samen met de regisseur: de Everybody loves Raymond-acteur speelde ook in Scorsese's HBO-serie Vinyl.

De film zou een budget van meer dan 100 miljoen dollar hebben, wat volgens de filmsite een enorm bedrag is voor een Netflix-productie. De opnames moeten in augustus starten.