Prins Harry en Harry Styles te gast bij première oorlogsfilm Dunkirk

Andere hoofdrolspelers in het oorlogsdrama zijn Kenneth Branagh, Tom Hardy en Cillian Murphy. Regisseur Nolan werkte met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema.

De oorlogfilm gaat over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s waren omsingeld op de stranden van Duinkerken.

"Het is belangrijk dit verhaal door te vertellen", zei Harry Styles op de rode loper tegen People. ''Ik heb van de opnames genoten, ik voel me erg gelukkig."

Moeilijk

De voormalig One Direction-zanger had een fysiek zware rol. ''Ik ben er een betere zwemmer door geworden. Maar hoe moeilijk het ook was, we waren ons allemaal erg bewust van de situatie die de veteranen hebben doorstaan."

Voorafgaande aan de filmpremière ontmoette prins Harry een aantal veteranen op Kensington Palace. Prins Harry: "Ik hoop dat het verhaal zo nauwkeurig mogelijk wordt verteld en dat de bioscoopbezoekers een beetje kunnen voelen wat jullie hebben meegemaakt." Als verrassing voor de veteranen kwam prins Harry's schoonzus Catherine Davies nog langs met de bijna vierjarige prins George en de tweejarige prinses Charlotte.

Dunkirk is opgenomen in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Los Angeles. De film draait vanaf 21 juli in de bioscopen.