Tony Hale en Thomas Lennon in Thalys-film van Clint Eastwood

De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Amerikaanse mannen die in 2015 een terrorist overmeesteren voordat deze een aanslag kan plegen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Onlangs maakte regisseur Eastwood bekend dat de drie helden Anthony Sadler, Alek Skarlatos en Spencer Stone zichzelf zullen spelen.

In de film, waarin Sadler, Skarlatos en Stone vanaf hun jeugd worden gevolgd, speelt Hale een gymleraar en Lennon de directeur van de school van de drie jonge mannen. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.

Hale is momenteel te zien in Transformers: The Last Knight. Lennon speelt een rol in de Netflix-serie A Futile and Stupid Gesture.